На Дальнем Востоке создали БПЛА для доставки анализов из сел Сахалинской области

Валентин Шуматов указал на использование новых устройств в сфере здравоохранения.

Тихоокеанский государственный медицинский университет совместно с "Иннополисом" создал беспилотный летательный аппарат (БПЛА) с возможностями доставки анализов пациентов из удаленных сел Сахалинской области в Южно-Сахалинск. Об этом ректор вуза Валентин Шуматов рассказал на сессии "Будущее высшего образования: движение к развитию". Мероприятие организовано на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. Эксперт пояснил коллегам, что партнеры из центральных регионов страны, речь идет о медицинских и других вузах, крупных предприятиях и РАН, помогли разработать ряд проектов, которые приносят для государства свои плоды. В дальнейшем опыт в сфере здравоохранения будет распространяться на другие территории РФ.

Совместно с "Иннополисом" мы разработали первый медицинский беспилотник, который начал на Сахалине доставлять из отдаленных населенных пунктов в Южно-Сахалинск анализы. Также он будет доставлять к месту небольших лечебных учреждений и лекарственные препараты, и инструменты. Валентин Шуматов,

В России на сегодняшний день зарегистрировали 37 медизделий на основе ИИ.

Фото и видео: ВЭФ 2024