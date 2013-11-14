В России на сегодняшний день зарегистрировали 37 медизделий на основе ИИ

Вадим Ваньков рассказал о будущем сферы здравоохранения.

Тридцать семь медицинских изделий на основе искусственного интеллекта уже зарегистрированы на территории России. Соответствующее заявление на профильной сессии "Цифровые медицинские помощники в России – достижения и перспектив" сделал заместитель министра по здравоохранению страны Вадим Ваньков. Мероприятие организовано на полях Восточного экономического форума (ВЭФ). Эксперт пояснил коллегам, что на 2024 году у профильного ведомства стоит задача по внедрению не менее трех таких медицинских изделий в каждом регионе России.

На сегодняшний момент зарегистрировано всего 37 медицинских изделий с искусственным интеллектом. Вадим Ваньков, замглавы Минздрава РФ

Чиновник указал на то, что в основном медицинские изделия, созданные на основе искусственного интеллекта, направлены на работу с изображениями. Вадим Ваньков указал на то, что всего несколько недель назад специалисты зарегистрировали первое такое изделие с применением технологии ИИ по определению новообразований. Оно применяется во время проведения для пациентов колоноскопии.

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Фото и видео: ВЭФ 2024