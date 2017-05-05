На Дальнем Востоке обнаружены ранее неизвестные леопарды

Национальный парк "Земля Леопарда" сообщает, что в фотоловушки за пределами заповедника полопались 4 особи леопардов, которые ранее были неизвестны.

На официальном сайте национального парка "Земля леопарда" сообщается, что к северу от парка в заказнике "Полтавский" в фотоловушки попались 4 ранее неизвестные особи леопардов.

Пятна у леопардов, как отпечатки пальцев у человека, не повторяются. Именно по ним и идентифицируют этих хищников. В заказнике "Полтавский", который находится севернее "Земли Леопарда" в фотоловушки попались ранее неизвестные животные, три взрослых особи и один котенок.

Дальневосточные леопарды в России обитают только на юго-западе Приморья. Из-за человеческого влияния в XX веке эти хищники оказались на грани исчезновения, но благодаря ряду природоохранных мер жизнь популяции удалось сохранить. Долгое время последним рубежом редчайшей кошки в нашей стране считалась территория ФГБУ "Земля леопарда", где за кошками следит самая большая в РФ сеть фотомониторинга, созданная при поддержке АНО "Дальневосточные леопарды". Однако со временем популяция начала увеличиваться, выходя за пределы охраняемой зоны. Земля Леопарда

Фото видео: Земля Леопардов