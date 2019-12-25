На Дачном проспекте сотруднику полиции пришлось 12 раз стрелять в каршеринг

От правоохранителя убегал мигрант.

В Кировском районе водитель каршеринга Ford Transit пытался скрыться от сотрудников ДПС. Стражи дорожного порядка открыли огонь по иномарке, чтобы остановить злоумышленника.

По информации Piter.tv, инцидент произошел ночью 8 марта на Дачном проспекте. Около 3:00 сотрудники ГИБДД начали погоню. Один сотрудников правоохранительных органов открыл огонь по машине мигранта, он произвел 12 выстрелов. Когда два колеса арендованного автомобиля были повреждены, гонщик сдался.

По предварительной информации, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv