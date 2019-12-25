Стали известны подробности страшной аварии на Малоохтинской проспекте

Свидетельница страшного инцидента призналась, что у водителя раскололся череп.

Появились детали смертельного ДТП около моста Александра Невского, которое произошло накануне, 7 марта. О случившемся порталу 78.ru рассказала пассажирка такси и участница массовой аварии.

По словам девушки, инициатором столкновения стал водитель BMW. Он превысил скорость и потерял контроль над иномаркой. В результате случившегося погиб 30-летний водитель такси, его пассажирка получила травмы. Пострадавшая отметила, что таксист умер сразу. На помощь пришли автомобилисты, врачи скорой помощи, спасатели. Они вытащили мужчину и женщину из деформированной машины.

Свидетельница страшного инцидента призналась, что у водителя раскололся череп. Она даже видела его мозг. Кроме того, петербурженка заявила, что таксист очень аккуратно вел себя на дороге и показался ей вежливым и приятным человеком.

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург / Екатерина Городилина