На Дачном проспекте соседка распылила баллончик в лицо мужчине и его дочке

У мужчины и девочки врачи диагностировали химический ожог роговицы.

Маленький ребёнок пострадал во время конфликта его отца с соседкой в Кировском районе Петербурга. Об этом стало известно Piter.tv.

Ночью 7 мая на лестничной клетке дома № 19 на Дачном проспекте 35-летняя женщина во время конфликта распылила перцовый баллончик в лицо 35-летнему соседу. Брызги также попали на двухлетнюю дочку мужчины.

У мужчины и девочки врачи диагностировали химический ожог роговицы. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее мужчина выпил пиво в магазине на Маршала Говорова и распылил перцовый баллончик в сотрудника.

Фото: Piter.tv