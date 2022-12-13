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На Цитадельском шоссе 10 пожарных тушили бытовку
Сегодня, 18:55
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На Цитадельском шоссе 10 пожарных тушили бытовку

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Бороться с огнем приехали две спецмашины и 10 спасателей.

В Кронштадтском районе полыхала бытовка. Пожар произошел сегодня, 23 февраля, на Цитадельском шоссе у дома № 18. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

Информация о возгорании поступила в 16:15. Выяснилось, что в дощатом домике площадью 12 "квадратов" горела вся обстановка.

Бороться с огнем приехали две спецмашины и 10 спасателей. В 16:34 пожар был ликвидирован.

Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее на Piter.tv: в одной из школ Московского района подростки избили мальчика и сняли драку на видео.

Фото: Piter.tv

Теги: горела бытовка, мчс, пожарные, полиция, цитадельское шоссе
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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