На Цитадельском шоссе 10 пожарных тушили бытовку

Бороться с огнем приехали две спецмашины и 10 спасателей.

В Кронштадтском районе полыхала бытовка. Пожар произошел сегодня, 23 февраля, на Цитадельском шоссе у дома № 18. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании поступила в 16:15. Выяснилось, что в дощатом домике площадью 12 "квадратов" горела вся обстановка.

Бороться с огнем приехали две спецмашины и 10 спасателей. В 16:34 пожар был ликвидирован.

Сведения о пострадавших не поступали.

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Фото: Piter.tv