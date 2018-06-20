На Циолковского "Камаз" сбил девушку на синем самокате

Водитель наехал на петербурженку в Адмиралтейском районе города.

В Адмиралтейском районе Петербурга девушку на самокате сбил "Камаз". Большегрузный транспорт поворачивал с набережной Обводного канала в сторону улицы Циолковского. В этот момент на проезжую часть выехала молодая петербурженка на синем самокате. Водитель не успел затормозить.

По данным от пресс-службы правоохранительных органов, пострадавшая погибла на месте. В обстоятельствах аварии разбираются представители ГИБДД. Авария произошла около 13 часов.

Ранее Piter.tv писал о том, что на Варшавской "Ауди" насмерть сбил петербурженку.

Фото и видео: пресс-служба ГИБДД по региону