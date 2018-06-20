На Варшавской "Ауди" насмерть сбил петербурженку

Женщина перебегала дорогу в неположенном месте.

В Московском районе Петербурга поздно вечером 23 апреля автомобиль сбил на проезжей части женщину. Жертва скончалась на месте. Об этом сообщают местные жители. По данным очевидцев, погибшая переходила дорогу в неположенном месте. Трагедия произошла около 63 дома по Варшавской улице.

На место ДТП приезжали правоохранительные органы и бригада скорой помощи. Тело петербурженки забрали в морг. По версии ГИБДД, водитель на иномарке №Ауди" не заметил на затемненном участке препятствие и наехал на пешехода.

С собой у нарушительницы ПДД были пакеты с едой. Петербуржцы предположили, что женщина направлялась домой.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб