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На Чукотке оказавшиеся в "снежном плену" большегрузы попали на видео

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Дорожные службы не успевают расчистить снег.

На Чукотке оказавшиеся в "снежном плену" большегрузы попали на видео. Кадры размещены в публике "Автор Белгород" в социальной сети "Вконтакте". На ролике зафиксировано, что выбраться из-за непогоды не могут десятки транспортных средств. Они заняли собой трассу, которая соединяет города Певек и Билибино. На заметенной снегом дороге оказалось более 20 грузовиков. 

В настоящее время водители ждут помощи от экстренных служб. Они взяли в руки лопаты и пытаются избавиться от зимних осадков. К ликвидации последствий снегопада будут привлечены дополнительные региональные силы.

Напомним, что в понедельник властям пришлось приостановить движение по дороге. Дорожные службы все еще не справились с расчисткой трассы.

Беспилотная авиадоставка грузов может заработать в 2022 году.

Видео: ВК/Авто Белгород

Теги: грузовик, снегопад, чукотка
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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