На Черняховского жители жалуются на скрежет от ночной уборки снега

В Центральном районе ночная уборка мешает петербуржцам высыпаться

В Центральном районе Петербурга местные жители возмущаются ночной очисткой наледи и снега. Ежедневно около трех-четырех часов утра по улице Черняховского проходит снегоуборочная техника с ковшами. В результате действий дорожной службы, владельцы квартир в ближайших домах не спят.

Претензий к шуму от работы снегоуборочных машин много. Однако, некоторые поддерживают решение администрации проводить данные мероприятия в ночное время суток. По их мнению, днем крупная техника будет перекрывать проезжую часть и увеличивать пробки. Другие же считают, что в связи с скрежетом ковшей по асфальту, невозможно нормально выспаться. Людям приходится просыпаться на несколько часов раньше обычного из-за громких звуков, а после ходить на службу невыспавшимися. Такая ситуация продолжается в течение всего зимнего периода с момента выпадения снежных осадков.

Отметим, что Центральный район остается одним из самых неубранных частей Северной столицы по версии петербуржцев.

Видео: Piter.tv

