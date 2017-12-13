На Бухарестской улице столкнулись Mitsubishi и Chevrolet

Вечером 12 февраля на перекрестке улицы Гашека и Бухаресткой произошло ДТП с участием Mitsubishi и Chevrolet.
Водитель внедорожника пытался проскочить на мигающий желтый, но не успел, сообщают очевидцы ДТП.
В результате чего в него влетел "Шевроле". От столкновения "Мицубиши" отбросило в ограждение, которое при ударе сильно помялось.
В автомобилях сработали подушки безопасности. Водители серьезно не пострадали, однако получили незначительные ушибы.
На месте ДТП ожидаются сотрудники ГИБДД.
Видео: Piter.TV