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На Бухарестской улице прорвало трубу
Сегодня, 9:43
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lesjasap
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На Бухарестской улице прорвало трубу

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Во Фрунзенском районе произошла поломка в работе теплосети.

Во Фрунзенском районе прорвало трубу с горячей водой. Жители близлежащих домов сообщают, что  в квартирах пропало отопление. 
 
Инцидент произошел около дома номер 31 корпус 5 по Бухарестской улице. Новость о коммунальной аварии опубликовали свидетели произошедшего в группе “Вконтакте” “ДТП и ЧП по СПб”. В комментариях к посту петербуржцы призывают отнестись к ситуации с юмором. Некоторые отмечают, что замена труб в декабре - нормальная для города практика, а традиции нельзя нарушать. В ответ другие пользователи заметили, что повода для переживания и вовсе нет: “Все как обычно. Главное - стабильность”.
Теги: бухарестская улица , коммунальная авария , купчино , прорыв трубы , фрунзенский район
Категории: Происшествия Новости СПб

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