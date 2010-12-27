На Бухарестской улице прорвало трубу

Во Фрунзенском районе произошла поломка в работе теплосети.

Во Фрунзенском районе прорвало трубу с горячей водой. Жители близлежащих домов сообщают, что в квартирах пропало отопление.

Инцидент произошел около дома номер 31 корпус 5 по Бухарестской улице. Новость о коммунальной аварии опубликовали свидетели произошедшего в группе “Вконтакте” “ДТП и ЧП по СПб”. В комментариях к посту петербуржцы призывают отнестись к ситуации с юмором. Некоторые отмечают, что замена труб в декабре - нормальная для города практика, а традиции нельзя нарушать. В ответ другие пользователи заметили, что повода для переживания и вовсе нет: “Все как обычно. Главное - стабильность”.