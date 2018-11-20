На Будапештской прорыв теплотрассы привел к заливке квартиры

Петербуржцы не знают, к кому можно обратиться за решением ситуации.

Во Фрунзенском районе местные жители пожаловались на то, что из-за прорыва теплотрассы заливает квартиры. Очевидец смог записать на видео последствия коммунальной аварии. На кадрах владелец жилплощади показывает, что в помещении начали отклеиваться обои,а по стенам стекает вода.

По сведениям пострадавших, заливает дом 29 по Будапештской улице. Вода проникает в спальню и кухонное помещение. Обращение в аварийную службу пользы не принесло: на место приехал сантехник, который не может справиться с проблемой.

Также петербуржцы переживают, что из-за парения образовался конденсат, который перешел на нижние этажи. В связи с чем пострадавших в ближайшее время окажется больше.

Фото и видео: Вконтакте/Признавашки ДТП и ЧП по СПб