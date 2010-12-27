На Будапештской бездомный умер в вентиляционной шахте после операции

Во Фрунзенском районе монтер нашел бездомного, замерзшего в вентиляционной шахте.

Вечером 15 марта сотрудник “Ленэнерго” обнаружил мертвого бездомного в вентиляционной шахте на Будапештской улице. Из живота мужчины торчали не вынутые хирургические нити. Медики установили, что летальный исход произошел из-за того, что жертва замерзла.

Монтер рассказал, что железная решетка вентиляции была сломана. Он заметил нарушение целостности конструкции между первым и вторым корпусами 19-го дома. Забравшись внутрь шахты, рабочий увидел тело неизвестного. Человек не подавал признаков жизни. Напуганный петербуржец вызвал врачей скорой помощи.

На внешний вид погибшему было около 40-50 лет. Он лежал на спинке. Затылок, правая рука и спина оказались вмерзшими в ледяную корку. Установлено, что незадолго до смерти мужчина перенес операцию. Однако, скорее всего, пациент сбежал из больничной палаты - бездомный был одет в медицинскую рубашку, а в теле выделялся послеоперационный шов с необработанными нитями.

