  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:02
60
nadezhda_sib
Код вставки плеера

Видео: на Большом проспекте П.С. отвалился кусок фасада

0 0

Обошлось без пострадавших.

В субботу, 25 июля, с жилого дома в Петроградском районе отвалился кусок фасада. Инцидент попал на видео.

Прохожим удалось избежать происшествия, она оказались близко к месту падения части здания. Речь идет о доме №1 по Большому проспекту П.С. После этого петербуржцы стали обходить участок по проезжей части. Как раз в этот момент там скопилась пробка, и не было оживленного движения. 

В июне Piter.TV рассказал о ситуации с провисшим балконом на Лесном проспекте. Его пришлось спилить. 

Видео: Piter.TV 

Теги: обрушение фасада, фасад
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии