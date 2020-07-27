Видео: на Большом проспекте П.С. отвалился кусок фасада

Обошлось без пострадавших.

В субботу, 25 июля, с жилого дома в Петроградском районе отвалился кусок фасада. Инцидент попал на видео.

Прохожим удалось избежать происшествия, она оказались близко к месту падения части здания. Речь идет о доме №1 по Большому проспекту П.С. После этого петербуржцы стали обходить участок по проезжей части. Как раз в этот момент там скопилась пробка, и не было оживленного движения.

В июне Piter.TV рассказал о ситуации с провисшим балконом на Лесном проспекте. Его пришлось спилить.

Видео: Piter.TV