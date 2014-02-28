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На Большом Сампсониевском проспекте горел автомобиль Audi

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Пожар ликвидировали за 28 минут, сведения о пострадавших не поступали.

В Выборгском районе у дома 47 по Большому Сампсониевскому проспекту 4 декабря полыхал легковой автомобиль Audi. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 19:31. Огонь в машине охватил сгораемые части, его ликвидировали за 28 минут. Сведения о пострадавших не поступали. 

К тушению огня привлекались 10 человек личного состава МЧС и две единицы техники. 

Ранее на Piter.TV: 4 декабря в Красногвардейском районе горело административное здание по адресу Среднеохтинский проспект, 2В/17. В нем находится отдел полиции. Пострадавших нет.

Видео: Телеграм / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Теги: большой сампсониевский проспект, горел автомобиль
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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