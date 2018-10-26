На Большой Морской в марте будет открыт новый отель

Прежде в здании был офис "Ростелекома".

На Большой Морской планируется весной – в марте-2021 – открыть отель Helen, сообщили Piter.tv в компании Rusland SP Hospitality (она займется его управлением).

Гостиница будет расположена в доме № 21, в здании, где прежде был офис "Ростелекома". Общая площадь номерного фонда составит 5 тысяч 904 квадратных метра (это 108 номеров).

В настоящее время здесь проводится капитальный ремонт.

Объем инвестиций в проект Rusland SP Hospitality пока не приводит.

Как сообщало ранее Delovoe.tv, в Приморском районе Петербурга построят жилой комплекс за 1,2 млрд рублей.

Фото: ruslandsp.com