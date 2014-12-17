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В Красногвардейском районе иномарка вылетела на тротуар и снесла информационный стенд

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Информация о пострадавших не поступала.

В Красногвардейском районе иномарка вылетела на тротуар и снесла информационный стенд, установленный возле автобусной остановки. Об этом 20 октября Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах. 

На кадрах можно увидеть, как черный Hyundai мчал по дороге и пытался объехать впереди стоящий белый Ford. Однако маневр не удался, и иномарка вылетела на тротуар, после чего снесла информационный стенд. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее мы писали, что иномарка влетела в маршрутку на скорости на проспекте Стачек.

Видео: Piter.TV

Теги: дтп, иномарка, тротуар
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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