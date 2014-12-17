Информация о пострадавших не поступала.

В Красногвардейском районе иномарка вылетела на тротуар и снесла информационный стенд, установленный возле автобусной остановки. Об этом 20 октября Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

На кадрах можно увидеть, как черный Hyundai мчал по дороге и пытался объехать впереди стоящий белый Ford. Однако маневр не удался, и иномарка вылетела на тротуар, после чего снесла информационный стенд. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее мы писали, что иномарка влетела в маршрутку на скорости на проспекте Стачек.

Видео: Piter.TV