На Богатырском проспекте пьяные реконструкторы убегали от полиции

В Приморском районе полиция задержала пьяных реконструкторов битвы за освобождение Ленинграда от блокады.

Реконструкторы действий прорыв блокады Ленинграда в пьяном состоянии попытались скрыться от машины полиции. Сообщается, что трое ролевиков 21 января был задержан сотрудниками правоохранительных органов. В транспортном средстве оперативники обнаружили макеты оружия и боеприпасов, которые использовались на Синявинских высотах на время “игровых действий”.

Автомобиль остановили в Приморском районе около пяти утра на пересечении ЗСД и Планерной улицы. За рулем находился нетрезвый 46-летний водитель. Пассажирами были 20-летний мигрант из Молдовы и 27-летний житель Ленобласти. Они также были пьяны. Когда сотрудники инспекции подошли к иномарке, трое мужчин кинулись убегать от представителей закона. Всех удалось поймать.

В настоящее время “макеты” проходят экспертизу. Предметы изъяты у владельцев. Известно, что они принадлежат патриотическому клубу “Красная звезда”.

Также выяснилось, что один из задержанных является актером, которого несколько раз привлекали к ответственности. У “звезды” восемь протоколов за административные нарушения. В его отношении даже рассматривалось уголовное дело за ложное сообщение о бомбе.