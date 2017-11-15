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На Богатырском проспекте иномарка загорелась после ДТП

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В Приморском районе вечером 14 ноября произошло жесткое ДТП, в котором загорелся автомобиль.

Поздним вечером на севере Петербурга в результате аварии загорелся автомобиль. Инцидент произошел недалеко от гипермаркета “О’КЕЙ” на Богатырском проспекте.
 
На Яхтенной улице столкнулись две иномарки. Как сообщают очевидцы, автомобиль марки “Лексус” влетел в “Мицубиси” прямо на красный свет. В результате аварии, пострадавшая машина загорелась. Отметим, что ДТП произошло около десяти часов вечера.
 
 
На месте происшествия работали команды пожарных и спасателей в составе четырех человек личного состава, а также одна единица спецтехники. По предварительной информации серьезно пострадавших на месте столкновения нет.
 
Теги: авария , богатырский проспект , дтп , яхтенная улица
Категории: ДТП Новости СПб

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