Автосалон на Маршала Блюхера сносят под присмотром полиции и ОМОНа

В Калининском районе в понедельник, 30 октября, начали снос автосалона, занимавшегося китайскими машинами. Демонтаж проходит в сопровождении полиции и ОМОНа.

Днем в понедельник, 30 октября, на проспекте Маршала Блюхера сносят здание автосалона. "Экспо кар" специализируется на торговле китайскими автомобилями. Демонтаж происходит под наблюдением бойцов ОМОНа и полиции.

Как рассказывают очевидцы, всех сотрудников "Экспо кар" и других арендаторов попросили покинуть здание. При этом отмечают, что никаких стычек с владельцами здания или кем-то еще нет.

Сносом занимаются специалисты Центра повышения эффективности. В ведомстве рассказали "Фонтанке", что у автосалона срок аренды закончился еще в 2007 году. В ЦПЭ добавили, что полицию привлекли, чтобы избежать противостояния со стороны владельца.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург