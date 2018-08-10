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На Бестужевской улице горит Рено Логан

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Пожар начался днем 10 августа.

На Бестужевской улице случился пожар. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. Во дворе одного из домов сгорел автомобиль Рено Логан.

Пожар начался днем 10 августа. Около одного из домов на Бестужевской улице начал гореть автомобиль. Пламя охватило капот машины.

Фотографии с места происшествия очевидцы выложили в группу "ДТП и ЧП", где пользователи сети начали активно обсуждать пожар. Многие сочувствовали хозяину машины, которого, к счастью, не оказалось в салоне авто. Другие, наоборот, злорадствовали: "Это кара за парковку на тротуаре, очень многим почему-то не донести свой зад лишних 50-100 метров. Возле этого дома таких автохамов много", " меньше баб за рулем тогда спокойней".

Сейчас огонь уже потушили. К счастью, в пожаре никто не пострадал.

Видео и фото: ДТП и ЧП / ВК.

Теги: бестужевская улица , дтп и чп , рено логан
Категории: Новости СПб Лента новостей Происшествия ДТП Картина дня

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