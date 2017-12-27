На Белградской улице, брошенные в почтовый ящик письма, падают в снег

На Белградской улице на дне почтового ящика появилась дырка

Жители Белградской улицы, 26 сообщили о сломанном ящике Почты России. Дно ящика всегда открыто, а брошенные письма падают в снег.

"Под Новый год работы много у почтальонов, наверное, решили таким образом облегчить свою участь. Свое письмо отправляла 27 декабря утром, когда еще темно было, и то, что приземлилось оно не на дно ящика, а буквально в лужу, заметила случайно", — сообщила местная жительница в группе "Новости Купчино".

Она также сказала, что пожаловалась на это сотрудникам почты, но спустя уже 2 неделю проблему не решили.

"Как бы расстроился ребёнок, если бы до адресата не дошла сделанная своими руками новогодняя открытка", - отметила Евгения.

Фото: группа "Новости Купчино"