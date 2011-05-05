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В воскресенье вечером на Белгородской улице прорвало трубу

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Сообщается, что все службы уже оповещены. 

В воскресенье вечером, 24 октября, в Петербурге на Белгородской улице прорвало трубу. Об этом сообщает очевидец в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в социальной сети "Вконтакте".

Инцидент произошел на Белгородской улице у дома №28. Судя по кадрам видео, мутная вода залила улицу, автор видео сообщает, что уровень воды по щиколотку. Он также добавил, что в ночью обещают заморозки. 

Сообщается, что все службы уже оповещены. 

Ранее прорыв трубы на Пражской временно оставил местных жителей без отопления.

Видео: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: белгородская улица, прорыв трубы, труба
Категории: Картина дня, Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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