В воскресенье вечером на Белгородской улице прорвало трубу

Сообщается, что все службы уже оповещены.

В воскресенье вечером, 24 октября, в Петербурге на Белгородской улице прорвало трубу. Об этом сообщает очевидец в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в социальной сети "Вконтакте".

Инцидент произошел на Белгородской улице у дома №28. Судя по кадрам видео, мутная вода залила улицу, автор видео сообщает, что уровень воды по щиколотку. Он также добавил, что в ночью обещают заморозки.

Сообщается, что все службы уже оповещены.

Ранее прорыв трубы на Пражской временно оставил местных жителей без отопления.

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