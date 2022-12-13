На Беговой улице полицейские задержали мужчин, подозреваемых в ограблении АЗС

Подозреваемые находятся в изоляторе.

В пятницу, 17 февраля, на Беговой улице правоохранители задержали злоумышленников, которые ограбили АЗС. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел на Школьной улице 14 февраля. Молодые люди похитили со стеллажа автозаправки 4 сковородки и убежали.

23-летнего и 19-летнего мужчин поймали на Беговой возле дома № 9, корпус 1. Подозреваемые находятся в изоляторе.

На воришек завели уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

Ранее на Piter.tv: на Васильевском острове лжесотрудник банка украл у пенсионерки 10 млн рублей.

Фото: Piter.tv