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На Беговой улице полицейские задержали мужчин, подозреваемых в ограблении АЗС
Сегодня, 12:39
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На Беговой улице полицейские задержали мужчин, подозреваемых в ограблении АЗС

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Подозреваемые находятся в изоляторе. 

В пятницу, 17 февраля, на Беговой улице правоохранители задержали злоумышленников, которые ограбили АЗС. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел на Школьной улице 14 февраля. Молодые люди похитили со стеллажа автозаправки 4 сковородки и убежали. 

23-летнего и 19-летнего мужчин поймали на Беговой возле дома № 9, корпус 1. Подозреваемые находятся в изоляторе. 

На воришек завели уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

Ранее на Piter.tv: на Васильевском острове лжесотрудник банка украл у пенсионерки 10 млн рублей.

Фото: Piter.tv

Теги: беговая улица, ограбили азс, полиция
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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