На Беглова подали в суд за отказ выдать итоги опроса о коррупции

Власти "прислали отписку", что в 2018 и 2019 гг. уровень коррупции в городе не изменился.

Компания "Трансперенси Интернешнл - Россия" подала в суд на губернатора Петербурга Александра Беглова и Комитет по государственной службе и кадровой политике. Об этом сообщил ЗАКС.Ру.

По словам специалиста по юридическим вопросам "Трансперенси" Григория Машанова, причиной обращения в суд стал отказ предоставить результаты опроса петербуржцев об уровне коррупции в городе и стране.

Такой опрос проводится во всех регионах России ежегодно. Его данные практически нигде не публикуются, руководитель субъекта отправляет их президенту страны. Сотрудники "Трансперенси Интернешнл - Россия" направили запрос Беглову с просьбой предоставить им итоги опроса. Обращение спустили до Комитета по госслужбе, который "прислал отписку".

Власти города заявили, что большинство петербуржцев считают, что уровень коррупции в городе и в стране в 2018 и 2019 гг. не изменился. "Но, конечно, в оригинальном докладе намного больше разной информации, и нам его дать отказались", - отметил Машанов, добавив, что предоставить информацию отказались и в Москве.

В ряде регионов копии отчетов компании получить все-таки удалось. В частности, результатами опроса поделились в Алтайском крае и Калужской области.

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Фото: Piter.TV