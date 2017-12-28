На Бассейной улице забил грязевой "фонтан"

В Московском районе двор залил грязевой поток.

Как сообщают очевидцы, в Московском районе забил неожиданный “грязевой фонтан”. Прорыв трубы произошел около дома номер 65 по улице Бассейной.

Известно, что на место происшествия вызвана аварийная служба. Однако, специалистов петербуржцы ждут уже полчаса. Некоторое время назад местных жителей предупредили, что близлежащие дома могут уйти под землю из-за строящегося туннеля. Комментариев от ответственных инстанций пока что не было.

Соседи по несчастью “радуются”, что теперь в новогодние праздники можно бесплатно принимать грязевые ванны во дворе.