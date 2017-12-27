На Бассейной улице преступник ограбил кассу "Юлмарта" со стрельбой

В Московском районе разбойник с оружием напал на центр "Юлмарта".

В Московском районе Петербурга грабитель в медицинской маске напал на офис “Юлмарта”. Мужчина имел при себе оружие, которым не постеснялся воспользоваться. Преступник выстрелил один раз в воздух, после чего убедил 27-летнего продавца отдать выручку из кассы.

Инцидент произошел в доме номер 45 на Бассейной улице. В пункт выдачи товаров зашел неизвестный злоумышленник, который угрозами расправы заставил персонал передать ему деньги из кассового аппарата. Сообщается, что налетчику удалось “обогатиться” на 35 тысяч рублей.

В настоящее время мужчину разыскивают по уголовной статье за разбой.