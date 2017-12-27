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На Бассейной улице преступник ограбил кассу "Юлмарта" со стрельбой

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В Московском районе разбойник с оружием напал на центр "Юлмарта".

В Московском районе Петербурга грабитель в медицинской маске напал на офис “Юлмарта”. Мужчина имел при себе оружие, которым не постеснялся воспользоваться. Преступник выстрелил один раз в воздух, после чего убедил 27-летнего продавца отдать выручку из кассы. 
 
Инцидент произошел в доме номер 45 на Бассейной улице. В пункт выдачи товаров зашел неизвестный злоумышленник, который угрозами расправы заставил персонал передать ему деньги из кассового аппарата. Сообщается, что налетчику удалось “обогатиться” на 35 тысяч рублей.
 
В настоящее время мужчину разыскивают по уголовной статье за разбой.
Теги: бассейная улица , выстрелы , касса , московский район , ограбление , разбой , стрельба , юлмарт
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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