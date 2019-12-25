  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Бадаева загорелся "Мерседес"
Сегодня, 21:48
81
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

На Бадаева загорелся "Мерседес"

0 0

На борьбу с огнем отправились 9 пожарных и 2 спецмашины.

В четверг, 9 декабря, в Невском районе Петербурга загорелся автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по городу. 

Информация о пожаре поступила на пульт спасателей в 20:41. На улице Бадаева у дом №2 выгорел в легковом автомобиле "Мерседес" моторный отсек. Информации о пострадавших не поступало. 

На борьбу с огнем отправились 9 пожарных и 2 спецмашины. Огонь ликвидировали в 20:56. 

Ранее компании Петербурга оштрафовали более чем на 15 млн за нарушения правил благоустройства.

Фото: Piter.tv
 

Теги: бадаева, мерседес, огонь, пожарные
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии