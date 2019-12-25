На Бадаева загорелся "Мерседес"

На борьбу с огнем отправились 9 пожарных и 2 спецмашины.

В четверг, 9 декабря, в Невском районе Петербурга загорелся автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по городу.

Информация о пожаре поступила на пульт спасателей в 20:41. На улице Бадаева у дом №2 выгорел в легковом автомобиле "Мерседес" моторный отсек. Информации о пострадавших не поступало.

На борьбу с огнем отправились 9 пожарных и 2 спецмашины. Огонь ликвидировали в 20:56.

Ранее компании Петербурга оштрафовали более чем на 15 млн за нарушения правил благоустройства.

Фото: Piter.tv

