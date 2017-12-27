На Avito появился лот: витражи из училища при Аннекирхе

В Петербурге на Avito продают витражи из училища при Аннекирхе

В Петербурге на Avito продают уникальные старинные парные витражи.

Размер одного витража — 950 х 585 мм. Пару продавец хочет отдать за 100 000 рублей. В стоимость включены работы по установке. Владельцы согласны на небольшой торг.

"Классическая витражная техника со свинцовой протяжкой, уникальные цветные стекла, меняющие цвет в зависимости от освещенности, роспись золотом. По словам опытных мастеров-витражистов, ни одна современная витражная мастерская не сможет сейчас создать подобный витраж по некоторым техническим причинам", - гласит объявление.

Также отмечено, что витражи списаны КГИОП во время реконструкции здания, акт о списании имеется.

Бывшее здание Училища при Лютеранской церкви Святой Анны сейчас занимает физико-математический лицей № 239. Памятник был построен в 1868.

Фото: Avito.ru