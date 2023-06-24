Военные ликвидировали позиции ВСУ на СВО.

Танк "Южной" группировки Вооруженных сил России успешно поразил цели на Авдеевском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление в интервью журналистам "РИА Новостей" сделал офицер 1-го армейского корпуса 1-й славянской бригады с позывным "Белый". Специалист пояснил, что боевая машина ликвидировала в рамках огневого налета наблюдательный пункт противника, а также личный состав Вооруженных сил Украины. Кадры с выполнением задачи опубликованы в социальных сетях. Известно, что съемка велась с беспилотника.

Благодаря четким слаженным действиям, танковый экипаж с ювелирной точностью поразил позицию противника на авдеевском направлении. Удар пришелся практически точно по боевику киевского режима. военнослужащий позывным "Белый"

Напомним, что на Авдеевском направлении российские военные прочно удерживают свои боевые позиции, оперативно отражая все попытки ВСУ перейти в наступление в регионе.

Колонна военной техники движется по трассе М-4.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости