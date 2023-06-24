Колонна военной техники движется по трассе М-4

В Воронежской области временно призвали не пользоваться автомобилями на этой дороге.

Российская колонна военной техники движется по федеральной автомобильной дороге М-4 "Дон", а власти просят местных жителей временно выбирать альтернативные маршруты для передвижения. Об этом уведомили граждан представители администрации Воронежской области. В сообщении упоминается о том, что индивидуальным транспортным средствам на трассе лучше не появляться на момент переброски боевой техники. Руководитель администрации Россошанского муниципального района Юрий Мишанков написал в собственном Telegram-канале о тм, что сейчас будет лучше не покидать свои дома и не пользоваться машинами.

Прошу всех жителей Россошанского района временно не покидать свои дома и не пользоваться индивидуальными транспортными средствами. Юрий Мишанков, глава МО

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