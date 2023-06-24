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Колонна военной техники движется по трассе М-4

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В Воронежской области временно призвали не пользоваться автомобилями на этой дороге.

Российская колонна военной техники движется по федеральной автомобильной дороге М-4 "Дон", а власти просят местных жителей  временно выбирать альтернативные маршруты для передвижения. Об этом уведомили граждан представители администрации Воронежской области. В сообщении упоминается о  том, что индивидуальным транспортным средствам на трассе лучше не появляться на момент переброски боевой техники. Руководитель администрации Россошанского муниципального района Юрий Мишанков написал в собственном Telegram-канале о тм, что сейчас будет лучше не покидать свои дома и не пользоваться машинами.

Прошу всех жителей Россошанского района временно не покидать свои дома и не пользоваться индивидуальными транспортными средствами.

Юрий Мишанков, глава МО

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Фото и видео:  Telegram / На видео видно, BAZA, социальные сети

Теги: военная техника, воронежская область, м-4 дон, юрий мишанков
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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