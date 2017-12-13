На Арсенальной неизвестный бросался кирпичом в прохожих

В Выборгском районе напали на активистку с сыном.

В Калининском районе Петербурга утром 26 февраля неизвестный хулиган умышленно кидался кирпичом по прохожим. Инцидент произошел на Арсенальной улице около дома под номером 5.

Местные жители подозревают, что целились именно в определенного человека - активистку Полину К. Женщина ежедневно проходит по указанному маршруту вместе с ребенком. В настоящее время она занимается проблемой сжигания мусора на свалках.

По словам пострадавшей, тяжелый предмет пролетел в нескольких сантиметров от ее маленького сына. Полина К. вызвала полицию, которая так и не добралась до места назначения на момент к половине третьего дня. Известно, что парадная здания, у которого произошел инцидент, оборудована камерой видеонаблюдения, поэтому личность злоумышленника может быть установлена по нему. Потраектории кирпича понятно, что его выброс был прицельным.

Фото: Вконтакте/Девяткино Online