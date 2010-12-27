Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
В центре Петербурга прохожие обнаружили труп бизнесмена с прострелянной головой
Сегодня, 13:59
0
MShaffter
116

В центре Петербурга прохожие обнаружили труп бизнесмена с прострелянной головой

0
 
 

Появились подробности страшной находки.

Накануне вечером, 30 апреля, на Апраксина прохожие нашли труп с огнестрельным ранением головы и вызвали полицию.

Как сообщает "Фонтанка", труп был обнаружен у Апраксина двора со стороны улицы Ломоносова. Убитым оказался 32-летний бизнесмен из Азербайджана. У погибшего простреляна голова, а рядом нашли пистолетные гильзы. Следствие разыскивает 46-летнего предпринимателя, также уроженца Азербайджана. По версии следствия, этот гражданин главный подозреваемый в убийстве.

Разыскиваемый мужчина с небольшой залысиной, в сером пиджаке и брюках. При себе у него оружие.

Теги: бандитский петербург , жесть , застрелили бизнесмена , нашли труп , новости спб
Категории: Лента новостей Происшествия Криминальные происшествия Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5