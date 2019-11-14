На Алтайской построят жилой дом на 25 этажей

Один квадратный метр обойдется петербуржцам в 350 тысяч рублей.

В Московском районе Петербурга построят 25-этажный дом на Алтайской улице. Этим займется компания Element Development, пишет "Коммерсант".

Жители пятиэтажек выступают против высотки с 2016 года. Но застройщик выиграл дело в суде, пройдя все проверки. Для возведения многоэтажки приобрели 1 000 кв. метров земли. Дом хотят сдать в 2005 году. Предполагаемый старт продаж должен начаться уже в сентябре. Один квадратный метр обойдется петербуржцам в 350 тысяч рублей.

Фото: piter.tv