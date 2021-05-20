Погиб один человек, еще трое пострадали.

На Алтае произошла авария с участием легкового автомобиля и скорой помощи. Об этом рассказали представители ГИБДД по региону. В дорожной инспекции уточнили, что ДТП зафиксировано на 200-м километре Чуйского тракта в Первомайском районе около 04:55 утра по местному времени (00:55 по московскому времени). Жертвой стал один человек - пассажир скорой помощи (мужчина 1988 года рождения). Еще трое пострадали: два шофера и один пассажир скорой помощи. Все они госпитализированы, их состояние уточняется.

Водитель Toyota допустил столкновение с автомобилем УАЗ, скорой помощью, после чего УАЗ съехал в правый кювет с последующим опрокидыванием. пресс-служба МВД по Алтайскому краю

Известно, что "Тойота" направлялась со стороны Новосибирска к Барнаулу. В пресс-службе Минздрава журналистам ТАСС объяснили, что в машине скорой помощи находились двое медиков и водитель. По их данным, погиб один из медиков.

В Петербурге разыскивают водителя "Ауди", который дважды за ночь скрылся с места ДТП.

Видео: Telegram / Mash Siberia

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