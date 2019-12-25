На Алтае при взрыве газа в доме погибла женщина

Еще один человек пострадал.

В городе Камень-на-Оби Алтайского края во время пожара в частном доме взорвался газовый баллон.

ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по региону сообщает, что сегодня утром, 29 июня, в 7 часов 28 минут (местное время) в частном доме произошел пожар на площади 60 квадратных метров. Во время пожара взорвался газовый баллон. Погибла хозяйка дома, мужчина доставлен в больницу.

По предварительным данным, из-за нарушения правил эксплуатации газового оборудования произошла утечка газа, а затем его воспламенение.

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Фото: ГУ МЧС Алтайский край