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На Алтае из-за ям на дороге грузовик развалился пополам

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В сети появилось видео развалившегося грузовика.

В минувшие выходные в Рубцовске Алтайского края произошло необычное ДТП.

Во время движения на пересечении улиц Сельмашской и Осипенко развалился пополам грузовик. Причиной такой серьезной поломки стала плохая дорога. А судя по опубликованным кадрам от очевидца, и вовсе ее отсутствие. Автор видео посоветовал водителю вызвать полицию, зафиксировать ДТП и подать жалобу на дорожников.

Рубцовск - один из районных городов Алтайского края. В прошлом был крупным промышленным центром. По данным на 2017 год в нем проживает около 145 тысяч человек. 

Видео: Knis Alex

Теги: алтай , развалился грузовик , рубцовск
Категории: Новости России ДТП Происшествия Лента новостей

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