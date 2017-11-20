На Алтае из-за ям на дороге грузовик развалился пополам

В сети появилось видео развалившегося грузовика.

В минувшие выходные в Рубцовске Алтайского края произошло необычное ДТП.

Во время движения на пересечении улиц Сельмашской и Осипенко развалился пополам грузовик. Причиной такой серьезной поломки стала плохая дорога. А судя по опубликованным кадрам от очевидца, и вовсе ее отсутствие. Автор видео посоветовал водителю вызвать полицию, зафиксировать ДТП и подать жалобу на дорожников.

Рубцовск - один из районных городов Алтайского края. В прошлом был крупным промышленным центром. По данным на 2017 год в нем проживает около 145 тысяч человек.

Видео: Knis Alex