На "Ахматовском" мосту на полном ходу загорелся автобус

На съезде с моста Кадырова у автобуса загорелась кабина

Утром во вторник пассажиры автобуса, который шел по маршруту №300, пережили несколько неприятных минут: в автобусе на полном ходу загорелась кабина. По счастью, водитель воспользовался огнетушителем, и пламя удалось быстро погасить.

Пассажиры автобуса рассказали в сообществе spb_today, что это случилось ранним утром вторника, 22 августа 2017 года. Автобус в момент происшествия проезжал мимо Дудергофского канала, и едва успел пересечь печально известный мост Кадырова (который горожане стихийно переименовали в Ахматовский).

При этом, по словам очевидцев, дело было ранним утром, на улице было туманно и холодно. Кондуктор автобуса отказалась возвращать деньги, которые пассажиры успели уплатить за проезд, и безапелляционно сообщила, что пассажиры должны дождаться следующего автобуса, в который она их бесплатно пересадит.

Фото: spb_today