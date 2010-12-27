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На "Ахматовском" мосту на полном ходу загорелся автобус
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На "Ахматовском" мосту на полном ходу загорелся автобус

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На съезде с моста Кадырова у автобуса загорелась кабина

Утром во вторник пассажиры автобуса, который шел по маршруту №300, пережили несколько неприятных минут: в автобусе на полном ходу загорелась кабина. По счастью, водитель воспользовался огнетушителем, и пламя удалось быстро погасить. 

 

Пассажиры автобуса рассказали в сообществе spb_today, что это случилось ранним утром вторника, 22 августа 2017 года. Автобус в момент происшествия проезжал мимо Дудергофского канала, и едва успел пересечь печально известный мост Кадырова (который горожане стихийно переименовали в Ахматовский). 

 

При этом, по словам очевидцев, дело было ранним утром, на улице было туманно и холодно. Кондуктор автобуса отказалась возвращать деньги, которые пассажиры успели уплатить за проезд, и безапелляционно сообщила, что пассажиры должны дождаться следующего автобуса, в который она их бесплатно пересадит. 

Фото: spb_today 

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Теги: автомобильный пожар , ахматовский мост , загорелся автобус , мост кадырова , петербург , пожар
Категории: Новости СПб ДТП

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