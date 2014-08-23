На Адмиралтейской набережной устанавливают дорожные знаки, запрещающие езду на самокатах

Всего их будет 15 штук – от Сенатской площади до Дворцового проезда.

По поручению губернатора Петербурга Александра Беглова на дорогах города повышают безопасность. На Адмиралтейской набережной устанавливают знаки, запрещающие езду на электросамокатах. Об этом сообщили в телеграм-канале "Начальник транспортного цеха" сегодня, 6 сентября.

На участке появился знак 3.35 "Движение на средствах индивидуальной мобильности". Всего их будет 15 штук – от Сенатской площади до Дворцового проезда. Штраф за нарушение составит 500 рублей.

Это – первый опыт установки подобных дорожных знаков в Северной столице. В ближайшее время аналогичный запрет введут на Дворцовой набережной.

Ранее мы рассказывали о том, что на вокзалах Петербурга запретили езду на электросамокатах, велосипедах и скейтбордах.

Видео: Телеграм / Начальник транспортного цеха