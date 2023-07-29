На 9-й Советской улице застройщик возведёт многоквартирный дом с паркингом

Проект предусматривает современное обустройство территории и создание комфортных условий для жителей.

Градостроительная комиссия Санкт-Петербурга одобрила проект строительства многоквартирного жилого дома на улице 9-я Советская. Проект, предложенный компанией "Девятая Советская", предполагает возведение жилой площади 6 579 кв.м. Помимо жилых помещений, в проект включен капитальный ремонт здания на улице 8-я Советская, где планируется размещение отделения дневного пребывания и социально-реабилитационного центра.

Как рассказал портал "Строительный Петербург", новый жилой комплекс будет оснащен встроенными помещениями и заглубленным паркингом.

Проект предусматривает современное обустройство территории и создание комфортных условий для жителей.

Фото: Piter.tv (создано с помощью нейросети)