На 94-м году жизни скончался кинорежиссер Виталий Мельников в Петербурге

Виталий Мельников снял такие фильмы, как «Начальник Чукотки», «Семь невест ефрейтора Збруева», «Здравствуй и прощай», «Старший сын», трилогию о России XVIII века — «Царская охота», «Царевич Алексей» и «Бедный, бедный Павел» и многие другие.

В возрасте 93 лет скончался режиссер и сценарист Виталий Мельников в Петербурге. Об этом сообщили на "Ленфильме".

Виталий Мельников снял такие фильмы, как "Начальник Чукотки", "Семь невест ефрейтора Збруева", "Здравствуй и прощай", "Старший сын", трилогию о России XVIII века — "Царская охота", "Царевич Алексей" и "Бедный, бедный Павел" и многие другие.

Мельников родился в 1928. Все детство провел в Сибири, поскольку его родителей репрессировали. В 1952 окончил мастерскую Ромма и Юткевича во ВГИКе. Начинал со съемки документального кино. С 1964 года начал работать на "Ленфильме". В 1989-м возглавил киностудию "Голос".

Фото: kino-teatr.ru

