На 94-м году жизни скончался кинорежиссер Виталий Мельников в Петербурге

В возрасте 93 лет скончался режиссер и сценарист Виталий Мельников в Петербурге. Об этом сообщили на "Ленфильме".
Виталий Мельников снял такие фильмы, как "Начальник Чукотки", "Семь невест ефрейтора Збруева", "Здравствуй и прощай", "Старший сын", трилогию о России XVIII века — "Царская охота", "Царевич Алексей" и "Бедный, бедный Павел" и многие другие.
Мельников родился в 1928. Все детство провел в Сибири, поскольку его родителей репрессировали. В 1952 окончил мастерскую Ромма и Юткевича во ВГИКе. Начинал со съемки документального кино. С 1964 года начал работать на "Ленфильме". В 1989-м возглавил киностудию "Голос".
Фото: kino-teatr.ru
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