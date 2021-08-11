На 66% вырос спрос на антидепрессанты в России за первые пять месяцев 2022

По данным ЦРПТ, за первое полугодие 2022 года граждане РФ потратили на препараты от депрессии 3,6 млрд руб., что на 87% больше, чем за аналогичный период в минувшем году (1,9 млрд руб.).

В первом полугодии 2022 года спрос россиян на антидепрессанты вырос на 66% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы цифровой маркировки "Честный знак").

В сообщении подчёркивается, что спрос на антидепрессанты увеличился на 66% в количественном выражении и составил порядка 6 млн единиц против 3,6 годом ранее. Наибольший рост спроса показали "Сертралин" (+113%), "Флуоксетин" (+90%), "Эсциталопрам" (+79%).

За последний год наивысший спрос отмечали в Москве (1,3 тыс. упаковок на 10 тыс. человек), Санкт-Петербурге (1,2 тыс. пачек), а также в Московской (1,1 тыс.), Калужской (988) и Ростовской областях (975).

По данным ЦРПТ, за первое полугодие 2022 года граждане РФ потратили на препараты от депрессии 3,6 млрд руб., что на 87% больше, чем за аналогичный период в минувшем году (1,9 млрд руб.).

Ранее дело о хищении лекарств для онкобольных в Петербурге передали в суд. Сумма ущерба составила 11 млн рублей.

Фото: phxere