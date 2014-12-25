На 4 часа задерживается рейс Петербург - Анталья

В пресс-службе уточнили, что самолет задержали по технической причине.

Более пяти часов пассажиры рейсы Петербург – Анталья ждут отправления рейса. Об этом сообщили в пресс-службе "Воздушных ворот Северной столицы".

По данным онлайн-табло аэропорта, рейс ТК-1234 авиакомпании Turkish Airlines должен был подняться в воздух в 13:05, но до сих пор не вылетел. В пресс-службе уточнили, что самолет задержали по технической причине. С пассажирами работают представители авиакомпании.

Сейчас из самолет пассажиров высадили, дали им воду и на время задержек заселили в гостиницу.

Фото: Piter.tv

