На 2-ом Муринском проспекте неизвестный пытался срезать дорожное ограждение

Получилось у мужчины это или нет, очевидцы не пояснили.

В Выборгском районе Петербурга местные жители заметили странную ситуацию. Поздним вечером 1 декабря неизвестный мужчина пытался разрезать дорожное ограждение. Инцидент произошел на 2-ом Муринском проспекте около 41 дома. Очевидец заметил, что "профи срезает забор".

В комментариях пользователи соцсетей отметили, что власти и чиновники довели народ до того, что им приходится обогащаться за счет сдачи в металлолом светофоров и дорожных знаков. Они сочли, что на подобные действия людей сподвигает нищета. Другие же отметили, что дорожные ограждения портят эстетику города.

Мне перед парадной поставили в итоге скорая человека не может вынести, постоянно нужно обходить с парковки нести пакеты вокруг, и главное по дороге и авто летают, в одной руке коляска в другой пакеты высказала недовольство петербурженка

Ранее Piter.tv писал о том, что в Ленобласти заискрилась ограда у железной дороги.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб/Алексей Бостан

