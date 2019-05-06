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Видео: водитель влетел в дорожное ограждение на Ленинском проспекте

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Машина вылетела на встречную полосу.

В ночь с 17 на 18 февраля "Ситроен" врезался в дорожное ограждение на Ленинском проспекте. Piter.TV опубликовал видео с момента происшествия.

По словам очевидцев, иномарка двигалась в сторону Зины Портновой, когда его "подрезал" другой автомобиль. На кадрах видно, как неизвестный водитель внезапно повернул налево. Чтобы избежать ДТП, "Ситроен" резко повернул в сторону и вылетел на встречную полосу для движения, сбив железную ограду. Второй автомобиль после этого поехал дальше.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что при пожаре в частном доме под Петербургом погибла собака, кошке удалось спастись. 

Видео: Piter.TV

Теги: дорожное ограждение, дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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