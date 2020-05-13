На 1-ом Муринском проспекте сбили велосипедиста

Мужчина поднялся и перебежал дорогу, чтобы поговорить со сбившим его водителем.

Днем в среду, 13 мая, на пересечении Лесного и 1-го Муринского проспектов сбили велосипедиста.

На кадрах, которые попали в редакцию Piter.TV, видно, как мужчина на велосипеде пропускает поток машин слева от себя, начинает движение и около поребрика его задевает легковая машина.

Мужчина сразу поднялся, оттащил велосипед и даже пробежался до остановившегося автомобиля. Предполагается, что все закончилось хорошо.

Ранее мы писали, что на Финском Заливе спасли мужчину из тонущей лодки.

Видео: Piter.TV