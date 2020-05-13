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На 1-ом Муринском проспекте сбили велосипедиста

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Мужчина поднялся и перебежал дорогу, чтобы поговорить со сбившим его водителем.

Днем в среду, 13 мая, на пересечении Лесного и 1-го Муринского проспектов сбили велосипедиста. 

На кадрах, которые попали в редакцию Piter.TV, видно, как мужчина на велосипеде пропускает поток машин слева от себя, начинает движение и около поребрика его задевает легковая машина. 

Мужчина сразу поднялся, оттащил велосипед и даже пробежался до остановившегося автомобиля. Предполагается, что все закончилось хорошо. 

Ранее мы писали, что на Финском Заливе спасли мужчину из тонущей лодки.

Видео: Piter.TV

Теги: авария, дтп, сбили велосипедиста
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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