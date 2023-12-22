На 1-й Луговой в Сестрорецке сгорел частный дом

Огонь тушили 15 спасателей и три спецмашины.

Сегодня, 22 февраля, в Сестрорецке произошел пожар. На 1-й Луговой улице, 26, горел частный дом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 10:41. В двухэтажном каркасно-щитовом доме огонь охватил 70 "квадратов". Пламя распространилось по всему зданию.

На место случившегося выехали 15 спасателей и три спецмашины. Огнеборцы потушили пламя в 12:16.

По предварительным данным, никто не пострадал. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv