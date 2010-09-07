На 15 суток арестовали петербуржца за показ свастики на лодыжке

После он публично продемонстрировал татуировку «свастики» на лодыжке правой ноги.

За публичное демонстрирование нацисткой символики петербуржца арестовали на 15 суток. Об этом 16 сентября рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

Мужчину 13 сентября в 10:30 в магазине "Семишагофф" задержали за мелкое хищение товара. После он публично продемонстрировал татуировку "свастики" на лодыжке правой ноги.

Петербуржец признал вину полностью и добавил, что испытывает дискомфорт от наличия татуировки в виде свастики. Задержанный также рассказал, что хочет изменить образ жизни и перестать употреблять алкоголь. В результате суд назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток.

Ранее суд освободил петербуржца, которого обвинили в реабилитации нацизма. В результате суд назначил 300 часов обязательных работ, однако судья освободил фигуранта от наказания из-за истечения сроков давности уголовного преследования.

Фото: Piter.tv